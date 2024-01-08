"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских

Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".
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