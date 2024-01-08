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Медвежий угол

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"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских

"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских

Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".

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Комментарии
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Вера Голубь
Если этот Аляутдинов хочет жить в мусульманской стране- может ему  туда и переехать, в тот же Узбекистан?
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6 час.
Александр Бурцев
Надо реально помочь русским которые ещё остались в бывших республиках СССР вернуться в Россию
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4 час.
Александр Попов
Принять ЗАКОН о ТУНЕЯДСТВЕ и на СВО. 3/4 свалит по АУЛАМ.
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23 мин.

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