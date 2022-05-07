20 фактов об Израиле, которые удивят

Мы собрали 20 потрясающих фактов о маленьком, но очень сильном и интересном государстве Израиле. №1 Израиль занимает третье место в мире по скорости расширения предпринимательской деятельности №2 Здесь также самый высокий в мире уровень предпринимательства среди женщин и людей старше 55 лет №3 Израиль был первой страной, запретившей моделей с весом ниже нормального №4 Израильские банкноты имеют маркировку шрифтом Брайля №5 Израильтяне занимают третье место в мире по потреблению овощей и сладостей №6 Самое большое известное кладбище собак древнего мира было обнаружено в прибрежном городе Ашкелон №7 Журнал Out Magazine назвал Израиль гей-столицей Ближнего Востока №8 В Израиле насчитывается 137 официальных пляжей на 273 км береговой линии №9 Израиль имеет больше всего колледжей в соотношении с численностью населения №10 То же самое касается музеев … а также стартапов! №11 Технология голосовой почты была разработана в Израиле №12 Первое антивирусное программное обеспечение для компьютеров было создано в Израиле в 1979 году №13 В израильском городе Хайфа находится один из самых маленьких метрополитенов в мире с путями длиной всего 1,8 км №14 Мертвое море является самым низким местом на Земле №15 В Мертвом море очень легко плавать из-за высокой концентрации соли.