Приход сургутского застройщика в Нефтеюганск мог стать причиной конфликта между экс-главой Бугай и местным олигархом Пыталевым

Конфликт бывшего главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай со своим экс-патроном – олигархом и депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым мог усугубиться из-за захода в город структур строителя Николая Сторожука, который является совладельцем московской компании «Сибпромстрой».
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