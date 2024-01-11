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Иосиф Оганесян намекнул на помолвку с сестрой Саши Черно

Иосиф Оганесян намекнул на помолвку с сестрой Саши Черно

Иосиф Оганесян вновь разжигает слухи о своих отношениях с сестрой Александры Черно Татьяной. Харизматичный блогер неоднократно подогревал интерес к своим чувствам к Татьяне, размещая ролики с их участием на своей странице.

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