Дрон на оптоволокне заглянут к украинскому 203-мм "Пиону" в приграничье Сумской области. Это уже не первый за последнее время случай поражения дальнобойных огневых средств противника ударами FPV-дронов.
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Дрон на оптоволокне заглянут к украинскому 203-мм "Пиону" в приграничье Сумской области. Это уже не первый за последнее время случай поражения дальнобойных огневых средств противника ударами FPV-дронов.
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