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Парламентская газета

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Депутат Дрожжина рассказала о преимуществах студенческих отрядов

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала 17 апреля ДумаТВ о том, что студенческие отряды дают подросткам не только возможность получить опыт работы, но также обеспечивают дополнительную социализацию и защиту в трудовых спорах.

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