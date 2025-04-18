Депутат Дрожжина рассказала о преимуществах студенческих отрядов

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала 17 апреля ДумаТВ о том, что студенческие отряды дают подросткам не только возможность получить опыт работы, но также обеспечивают дополнительную социализацию и защиту в трудовых спорах.
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