Депутат Дрожжина рассказала о преимуществах студенческих отрядов

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала 17 апреля ДумаТВ о том, что студенческие отряды дают подросткам не только возможность получить опыт работы, но также обеспечивают дополнительную социализацию и защиту в трудовых спорах.