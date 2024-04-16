Гражданин Украины обвиняется в покушении на теракт в Крыму

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу в отношении гражданина Украины.По данным следователей, мужчина, пребывая на территории Украины, в составе спецподразделения ГУР соответствующего МО прошёл подготовку для осуществления террористической деятельности.
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