Тренер "Партизана" Станоевич получил порезы лица после игры с "Црвеной Звездой"

Фанаты белградского "Партизана" забросали раздевалку команды различными предметами и разбили стекло, осколки которого ранили главного тренера "Партизана" Александара Станоевича, после поражения в дерби от "Црвены Звезды" (0:4), передает telegraf.
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