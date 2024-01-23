Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

НАТО нарушил международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за учениями альянса. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
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