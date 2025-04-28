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О первых достижениях Трампа

О первых достижениях Трампа

Вот всем бы только Трампа ругать. Дескать, языком метёт как метлой машет (ц). А, между прочим, достижения у него всё же есть.

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