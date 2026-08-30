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Военное обозрение

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Почему протесты против ТЦК не останавливают мобилизационную систему

Почему протесты против ТЦК не останавливают мобилизационную систему

Протест против ТЦК способен остановить конкретную машину и собрать сотни людей, но политическим действием становится лишь тогда, когда переживает собственный уличный эпизод.

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