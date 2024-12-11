Минпросвещения анонсировало новую олимпиаду по робототехнике и БПЛА

Вопрос организации новой олимпиады по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам прорабатывают совместно Минпросвещения, Минцифры и Минпромторг России, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов 11 декабря на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
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