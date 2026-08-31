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Калужские новости

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В Бабынинском и Думиничском МО уничтожили 8 беспилотников

В Бабынинском и Думиничском МО уничтожили 8 беспилотников

Днем в Калужской области уничтожены 8 беспилотников. Разрушений и жертв, предварительно, нет31 августа на протяжении дня над Бабынинским и Думиничским МО уничтожили 8 беспилотников.

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