Кармические уроки после парада планет 28 февраля: какие знаки зодиака ждут испытания? Ирина ВальковаВ феврале 2025 года произойдёт одно из значимых астрономических событий — парад планет, который совпадает с выходом Марса из ретроградного движения.
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