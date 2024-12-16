Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

Глава SuperJob рассказал о зарабатывающих в 3-5 раз больше учителей курьерах Российский рынок труда, испытывающий нехватку квалифицированных работников, сейчас разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей».