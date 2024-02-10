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Серебро и бронза Елистратова, сюрприз от Алдошкиной и травма Мальцева: как стартовала Спартакиада сильнейших

Серебро и бронза Елистратова, сюрприз от Алдошкиной и травма Мальцева: как стартовала Спартакиада сильнейших

Владимир Балбеков дважды опередил Семёна Елистратова и оформил золотой дубль в шорт-треке. Весь сезон выступавшая в конькобежном спорте Екатерина Алдошкина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта на полуторке, а на дистанции втрое короче победила юниорка Фаиля Аймалетдинова.

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