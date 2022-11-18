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Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Вашингтоном», не забив в 7-й раз подряд. У него 4+9 в 17 играх

Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Вашингтоном», не забив в 7-й раз подряд. У него 4+9 в 17 играх

Владимир Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Вашингтоном», продлив безголевую серию до 7 игр. Россиянин помог «Сент-Луису» одержать победу над «Вашингтоном» (5:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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