РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

357 подписчиков

Молдаванина-агента Киева задержали за покушение на генерала ВКС в Энгельсе

Молдаванина-агента Киева задержали за покушение на генерала ВКС в Энгельсе

В Астраханской области задержан гражданин Молдавии, совершивший покушение на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области по заданию украинских спецслужб.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Malina
Malina

"Следствие готовит ходатайство о заключении под стражу..." а уничтожить фашистского диверсанта на месте - слабо????  Наши отцы - на небесах недоумевают: это что делается сейчас??? За что они кровь свою проливали????