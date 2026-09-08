Молдаванина-агента Киева задержали за покушение на генерала ВКС в Энгельсе

В Астраханской области задержан гражданин Молдавии, совершивший покушение на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области по заданию украинских спецслужб.
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"Следствие готовит ходатайство о заключении под стражу..." а уничтожить фашистского диверсанта на месте - слабо???? Наши отцы - на небесах недоумевают: это что делается сейчас??? За что они кровь свою проливали????