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Форвард «Ванкувера» Босер прервал серию из 11 игр без голов со старта сезона. Он сделал дубль в матче с «Кингс»

Форвард «Ванкувера» Босер прервал серию из 11 игр без голов со старта сезона. Он сделал дубль в матче с «Кингс»

Форвард «Ванкувера» Брок Босер прервал 11-матчевую безголевую серию со старта сезона. 25-летний нападающий отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1).

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