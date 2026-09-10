Украинец ударил ножом ворвавшегося в дом сотрудника ТЦК

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Хмельницкой области Украины местный житель ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), который ворвался к нему в дом.
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