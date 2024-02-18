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Свежие комментарии

  • Коська
    А может кто то "компетентный" в этой истории назовет Ф.И.О. заказчика "УСЛУГ" конторы сантехников и ассенизаторов, а ...Валиеву в CAS защ...
  • Владимир Моргунов
    НУ ВСЕ НЕ САНТЕХНИК ИЗ МОРГА !!!! ПОЗОРНАЯ И ГРЯЗНАЯ ИГРА. ГДЕ НАШИ СПОРТИВНЫЕ И НЕ ТОШЛЬКО ВЛАСТИ ? ПОЧЕМУ ГНОБЯТ ЛУ...Валиеву в CAS защ...
  • znm_ek Зенин
    Люди сильны Духом, а не ударом...Татьяна Кириенко:...

«Человек перешел линию». Ларионов — об отстранении лучшего защитника «Торпедо»

«Человек перешел линию». Ларионов — об отстранении лучшего защитника «Торпедо»

Игорь Ларионов рассказал, почему отстранил от игр Антона Сизова. Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, почему принял решение отстранить от состава команды защитника Антона Сизова.

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