«Человек перешел линию». Ларионов — об отстранении лучшего защитника «Торпедо»

Игорь Ларионов рассказал, почему отстранил от игр Антона Сизова. Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, почему принял решение отстранить от состава команды защитника Антона Сизова.
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