Российский танковый экипаж за бой уничтожил три БМП и разгромил колонну ВСУ

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации наводчик-оператор танка сержант Владислав Поляков в составе экипажа за несколько дней уничтожил три боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромил вражескую колонну.
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