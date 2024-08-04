Российский танковый экипаж за бой уничтожил три БМП и разгромил колонну ВСУ

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации наводчик-оператор танка сержант Владислав Поляков в составе экипажа за несколько дней уничтожил три боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромил вражескую колонну.