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Кого Трамп выберет на место Зеленского

Кого Трамп выберет на место Зеленского

@ REUTERS/Brian Snyder Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Все больше признаков того, что не только Москва, но и Вашингтон не хочет иметь дело с действующим лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Валерий Пахомов
Нужна не смена главы киевского режима., а смена самого режима! И в этом  штаты не помощники!
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20 час.
Валерий Пахомов
Может для начала вернуть законного президента Януковича!?
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20 час.
ВП
Валерий Пахомов
Зачистить Майданию от националистов и бандитов, а затем провести референдумы по областям, не освобождённым в ходе СВО.
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20 час.
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