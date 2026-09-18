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Zero Hedge

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Shocker: AI-Exposed College Majors Linked To Weaker Employment And Pay, Study Finds

Shocker: AI-Exposed College Majors Linked To Weaker Employment And Pay, Study Finds

Shocker: AI-Exposed College Majors Linked To Weaker Employment And Pay, Study Finds Authored by Bill Pan via The Epoch Times, The rise of artificial intelligence coincides with a sharp deterioration in initial earnings and employment for graduates of the college majors most exposed to the technology, according to a new study.

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