Shocker: AI-Exposed College Majors Linked To Weaker Employment And Pay, Study Finds Authored by Bill Pan via The Epoch Times, The rise of artificial intelligence coincides with a sharp deterioration in initial earnings and employment for graduates of the college majors most exposed to the technology, according to a new study.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым