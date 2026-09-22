ЦБ: подростки от 14 лет стали попадать в базу дропперов

Банк России фиксирует снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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