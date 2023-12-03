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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Россия продолжает возвращать под контроль свои активы и в первую очередь высочайший приоритет выставлен в логистическом и транспортном секторах (аэропорты, морские порты, вокзалы, транспортные компании, морские перевозчики и так далее).

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
сферу ЖКХ также давно пора вернуть под юрисдикцию России. Хватит обирать народ и кормить чужих
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1 час.
Бендер Задунайский
Ну что , колбасники, помогли вам ваши пиндосы !? /М.Мишустин/
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30 мин.
виталий панов
Так же надо поступить с нашими приватизаторами! Все компании должны вернуться под контроль государства!
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11 мин.

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