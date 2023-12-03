Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Россия продолжает возвращать под контроль свои активы и в первую очередь высочайший приоритет выставлен в логистическом и транспортном секторах (аэропорты, морские порты, вокзалы, транспортные компании, морские перевозчики и так далее).