Оставили с носом и вернули своё. Немцы считают убытки. Россия лишает Германию крупнейшего актива

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Россия продолжает возвращать под контроль свои активы и в первую очередь высочайший приоритет выставлен в логистическом и транспортном секторах (аэропорты, морские порты, вокзалы, транспортные компании, морские перевозчики и так далее).
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