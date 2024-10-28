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Бородин потребовал проверить Меладзе на финансирование ВСУ

Бородин потребовал проверить Меладзе на финансирование ВСУ

Популярный композитор Константин Меладзе оказался в сложной ситуации. Известный российский общественник Виталий Бородин призвал проверить музыкального продюсера на возможное финансирование Вооруженных сил Украины.

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