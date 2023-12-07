С начала этого года на Кубани Центробанком выявлены 30 нелегальных финансовых компаний, имитирующих деятельность банков

С начала этого года на Кубани Центробанком выявлены 30 нелегальных финансовых компаний, имитирующих деятельность банковЗа 9 месяцев уходящего 2023 года на Кубани ЦБ РФ выявлено 30 финансовых компаний, которые ведут свою работу с грубыми нарушениями закона.
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