С начала этого года на Кубани Центробанком выявлены 30 нелегальных финансовых компаний, имитирующих деятельность банков

С начала этого года на Кубани Центробанком выявлены 30 нелегальных финансовых компаний, имитирующих деятельность банковЗа 9 месяцев уходящего 2023 года на Кубани ЦБ РФ выявлено 30 финансовых компаний, которые ведут свою работу с грубыми нарушениями закона.