Chery оснастила Exeed Exlantix ES 2027 года 26 датчиками, чипами Nvidia и Qualcomm, а продвинутая электроника вошла в стандартное оснащение

Китайский седан за $26 500 получил лидар, 534 мили хода и автопилот уровня премиальных моделейПремиальный бренд Chery Exeed представил седан Exlantix ES 2027 года, который получил продвинутую систему помощи водителю Falcon 700 на чипе Nvidia Orin-Y.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии