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Chery оснастила Exeed Exlantix ES 2027 года 26 датчиками, чипами Nvidia и Qualcomm, а продвинутая электроника вошла в стандартное оснащение

Chery оснастила Exeed Exlantix ES 2027 года 26 датчиками, чипами Nvidia и Qualcomm, а продвинутая электроника вошла в стандартное оснащение

Китайский седан за $26 500 получил лидар, 534 мили хода и автопилот уровня премиальных моделейПремиальный бренд Chery Exeed представил седан Exlantix ES 2027 года, который получил продвинутую систему помощи водителю Falcon 700 на чипе Nvidia Orin-Y.

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