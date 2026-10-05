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Регионы России

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Нидерланды обыграли Сербию в матче Лиги наций

Нидерланды обыграли Сербию в матче Лиги наций

Победа позволила Нидерландам с 8 очками возглавить таблицу 2-й группы Лиги А, в то время как Сербия с 0 очками занимает последнее, четвертое место.

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