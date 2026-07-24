«Убежден, что Россия будет активным участником олимпийского движения и при этом будет жестко отстаивать свои интересы на всех спортивных площадках, требуя равных условий и неукоснительного соблюдения устава МОК для всех стран-участниц», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им.