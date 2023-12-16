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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Ян – о вызове Ядонга: «Об этом можно подумать»

«В принципе, интересное противостояние. Тут, конечно, от матчмейкинга зависит очень многое. Если UFC будет заинтересован в этом поединке, то я думаю, можно об этом подумать», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

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