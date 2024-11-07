⚽️ Спортзал керченской школы-интерната закрыт пять лет. Когда отремонтируют помещение Раньше в этом спортивном зале проводили уроки физкультуры для учащихся.
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⚽️ Спортзал керченской школы-интерната закрыт пять лет. Когда отремонтируют помещение Раньше в этом спортивном зале проводили уроки физкультуры для учащихся.