Живописный приключенческий платформер Planet of Lana выйдет на PlayStation и Nintendo Switch у...

Живописный приключенческий платформер Planet of Lana выйдет на PlayStation и Nintendo Switch уже 16 апреляИздательство Thunderful Publishing и разработчики из шведской студии Wishfully объявили дату выхода своего живописного научно-фантастического приключенческого платформера Planet of Lana на консолях PS4, PS5 и Nintendo Switch.
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