Посол Колумбии Нейра: 70-80 колумбийцев из ВСУ ликвидированы в зоне СВО

Порядка 70-80 колумбийских наемников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в зоне проведения специальной военной операции, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
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