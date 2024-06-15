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test mazurok

1 подписчик

❕Последствия непогоды в Феодосии: Что произошло за ночь 🔵Из-за сильного ветра в городе упало одно дерево, ещё в 10 местах ветром повалило ветки 🔵С 6 утра коммунальные службы чистили ливневки.

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