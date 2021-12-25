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На федеральных трассах в Волгоградской области усилили дорожные патрули

На федеральных трассах в Волгоградской области усилили дорожные патрули

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, региональная инспекция ГИБДД предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях и рекомендует придерживаться повышенных мер безопасности.

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