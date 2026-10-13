Маринов: добираемся на ЧМ кусочками, а весь мир уже опробовал снаряды в Нидерландах

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о вылете на чемпионат мира в Роттердаме (Нидерланды). «Все, кому пришло одобрение, вылетают двумя рейсами: сегодня ночью и рано утром.
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