Что такое эчпочмак и как его приготовить в домашних условиях

Что такое эчпочмак История блюда Классический рецепт Как едят эчпочмак Что такое эчпочмак Фото: alexzrv /Shuuterstock/FOTODOM В качестве начинки для эчпочмака используют картофель, мясо, лук Эчпочмак — это треугольный мясной пирожок, считающийся визитной карточкой татарской и башкирской кухонь.