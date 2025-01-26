Что такое эчпочмак и как его приготовить в домашних условиях

Что такое эчпочмак История блюда Классический рецепт Как едят эчпочмак Что такое эчпочмак Фото: alexzrv /Shuuterstock/FOTODOM В качестве начинки для эчпочмака используют картофель, мясо, лук Эчпочмак — это треугольный мясной пирожок, считающийся визитной карточкой татарской и башкирской кухонь.
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