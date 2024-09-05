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В Магнитогорске высокопоставленных полицейских задержали по подозрению во взятке

В Магнитогорске высокопоставленных полицейских задержали по подозрению во взятке

Начальника райотдела полиции Магнитогорска и его зама задержали силовики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске по подозрению в получении взятки задержаны начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Константин Пензин и его заместитель Кайрат Бурантаев.

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