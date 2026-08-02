‼️🇺🇦🔥 Защиты от баллистики на Украине нет и в ближайшее время не будет, — Кулеба ➖«Как только увидите, что летит баллистика — бегите в укрытие», — призывает украинцев экс-глава МИД Украины.
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‼️🇺🇦🔥 Защиты от баллистики на Украине нет и в ближайшее время не будет, — Кулеба ➖«Как только увидите, что летит баллистика — бегите в укрытие», — призывает украинцев экс-глава МИД Украины.
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