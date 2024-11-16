Климатолог Кокорин: 2024 год побьет рекорд 2023 по величине температуры

Эксперт по вопросам природы фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что скорее всего, 2024 год побьёт температурные рекорды Земли и станет самым жарким в истории метеонаблюдений, сообщает РИА Новости.
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