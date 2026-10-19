Semiconductors Break Down — Can Sunday Rebound Repair Structure? Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Semiconductors Break Down — Can the Sunday Rebound Repair Structure? Sunday Review → Week of October 19 Market Regime: Tactical Risk-Off / Damaged Structure Immediate Condition: Overnight Repair Attempt Macro: Bond relief; elevated financing and energy costs Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High in observed damage; moderate in continuation Technology deteriorated further into Friday.
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