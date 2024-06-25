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Царьград

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Голикова раскрыла состав нового нацпроекта "Кадры"

Голикова раскрыла состав нового нацпроекта "Кадры"

Четыре федеральных проекта трудоустройства выпускников, новые подходы к профессиональному образованию, снижение периодов нетрудоспособности и вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность войдут в новый национальный проект "Кадры".

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