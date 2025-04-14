Добрый вечер! Завтра в Донецке на 2℃ теплее Прогнозируется от +5℃ до +18℃ Небольшая облачность • 00:00: ️ +6℃ 59 ☂️ 2% • 03:00: ️ +5℃ 60 ☂️ 2% • 06:00: ☀️️ +5℃ 60 ☂️ 2% • 09:00: ☀️️ +12℃ 60 ☂️ 2% • 12:00: ☀️️ +16℃ 60 ☂️ 2% • 15:00: ️ +17℃ 60 ☂️ 2% • 18:00: ☀️️ +17℃ 60 ☂️ 2% • 21:00: ️ +11℃ 60 ☂️ 2% Утро в Донецке будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным.
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