Экс-замминистра обороны Украины: Цель россиян сейчас – это не крупное наступление, а истощение ВСУ

В ближайшее время российские войска будут действовать на истощение ВСУ, не осуществляя крупных наступательных операций, считает бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские военные начали использовать FPV-дроны с «машинным зрением» и автозахватом цели
- Российские войска продвинулись в Георгиевке на Кураховском направлении, освободив Всехсвятский храм на северо-востоке села
- Минобороны РФ: на Купянском направлении российские военные пресекли четыре попытки штурмов ВСУ
Свежие комментарии