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Обнаруженные электронные письма показали, как Meta изо всех сил пыталась сохранить культурную значимость Facebook

Обнаруженные электронные письма показали, как Meta изо всех сил пыталась сохранить культурную значимость Facebook

Позади первая неделя антимонопольного разбирательства по делу компании Meta, и Федеральная торговая комиссия США (ФТК) представила документы, позволяющие получить больше информации о внутренней борьбе Meta за сохранение актуальности Facebook.

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