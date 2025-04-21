Обнаруженные электронные письма показали, как Meta изо всех сил пыталась сохранить культурную значимость Facebook

Позади первая неделя антимонопольного разбирательства по делу компании Meta, и Федеральная торговая комиссия США (ФТК) представила документы, позволяющие получить больше информации о внутренней борьбе Meta за сохранение актуальности Facebook.
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