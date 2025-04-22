Обменянный солдат ВСУ призвал власти Украины отказаться от мобилизации тяжелобольных

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Переданный Киеву в рамках обмена солдат ВСУ Дмитрий Яценко в беседе с ТАСС обратился к украинским властям и призвал отказаться от мобилизации тяжелобольных людей, в том числе из-за риска эпидемий.
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