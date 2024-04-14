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Петербургский дневник

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В Госдуму внесен законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми до 1,5 года

В Госдуму внесен законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми до 1,5 года

По мнению авторов инициативы, оно должно составлять не менее 60 процентов среднего заработка родителя Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об увеличении размера выплаты родителю, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года.

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