В 2022 году суперкомпьютер Frontier с вычислительной мощностью 1,1 эксафлопс позволил Соединенным Штатам сделать решающий шаг к тому, чтобы стать первой страной, вступившей в эру эксафлопсных вычислений

﻿﻿В 2022 году суперкомпьютер Frontier с вычислительной мощностью 1,1 эксафлопс позволит Соединенным Штатам сделать решительный шаг к тому, чтобы стать первой страной, вступившей в эпоху эксафлопсных вычислений.