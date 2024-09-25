В 2022 году суперкомпьютер Frontier с вычислительной мощностью 1,1 эксафлопс позволил Соединенным Штатам сделать решающий шаг к тому, чтобы стать первой страной, вступившей в эру эксафлопсных вычислений

В 2022 году суперкомпьютер Frontier с вычислительной мощностью 1,1 эксафлопс позволит Соединенным Штатам сделать решительный шаг к тому, чтобы стать первой страной, вступившей в эпоху эксафлопсных вычислений.
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